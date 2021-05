Apontado como ‘conselheiro’, Malafaia diz falar ‘quase que diariamente’ com Bolsonaro

247 - O pastor Silas Malafaia afirmou que fala “quase que diariamente” com Jair Bolsonaro. A declaração foi feita à Folha de S.Paulo após o nome do líder evangélico ter sido citado pelo senador Flávio Bolsonaro na sessão desta quinta-feira (20) da CPI da Covid.

“Se for convocado, vou lá e digo as conversas que eu tenho com o presidente. Sobre pandemia, lockdown, sobre, é... Cloroquina, azitromicina. Vou lá e falo. Eu digo lá”, declarou na entrevista. “Será que eles vão ter coragem de me convocar? Será?”, desafiou.

Malafaia afirmou em seguida que fala “quase que diariamente” com o presidente. “Fui lá [no Palácio do Planalto] seis vezes, de março [de 2020] pra cá, em três dessas, mais de três horas [de reunião]. E telefone de 'zap', eu falo muitas e muitas vezes com ele. Pode botar aí, que eu não tenho medo desses caras. Pode botar”.

O nome de Malafaia veio à tona quando os senadores debatiam a possível existência de um chamado “gabinete paralelo” do governo federal - grupo que influenciaria a tomada de decisão de Bolsonaro sobre a pandemia.

Flávio, filho do presidente, então sugeriu que se os senadores quisessem conversar com alguém que era influente sobre Bolsonaro, que chamassem Malafaia, que segundo o senador falava com muita frequência com o chefe do Planalto.

“Querem ouvir uma pessoa que dá conselho ao presidente da República? Vou dar o nome: pastor Silas Malafaia. Ele fala quase que diariamente com o presidente e o influencia. Chamem ele aqui”, afirmou Flávio na comissão.

