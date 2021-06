Após fugir para os EUA, Carlos Wizard mostra versículo bíblico ao chegar à CPI: “Isaias:41:10”

O empresário suspeito de ser um dos financiadores do “gabinete paralelo” do ministério da Saúde vai depor na CPI do Genocídio nesta quarta-feira edit

Revista Fórum - Ao chegar ao Senado para depor à CPI do Genocídio, na manhã desta quarta-feira (30), o empresário Carlos Wizard, acusado de fazer parte do gabinete paralelo que municiava Jair Bolsonaro com informações negacionistas sobre a pandemia, exibiu um papel com referência ao versículo bíblico de “Isaias: 41:10”.

Isaías é um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia. O versículo levado pelo empresário diz “por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa”.

Wizard desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), nesta segunda-feira (28), por volta das 9h20, após não comparecer à CPI por estar nos EUA. A suspeita de que ele seja um dos financiadores do “gabinete paralelo” do ministério da Saúde, que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) a promover o tratamento precoce contra a Covid.

