Após Michelle ser citada tendo envolvimento com negociação de vacinas, Aziz diz que é preciso não se precipitar

247 - Após a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ser citada num mensagem do Polícia Militar Luiz Paulo Dominghetti sobre a negociação de vacinas contra a Covid-19, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), afirmou que é preciso não se precipitar em acusar em acusar pessoas de envolvimento em corrupção.

“O nome da primeira-dama Michelle Bolsonaro surgiu hoje citado por um investigado na CPI da Pandemia. Eu sei o quanto é fácil para os desonestos de plantão citarem familiares em processos de lobby para mostrar ‘intimidade’ com o poder e aplicar seus golpes. Já fui vítima disso”, escreveu Aziz no Twitter.

“É preciso responsabilidade para se chegar à verdade e não se precipitar em apontar o dedo antes de se ter provas do envolvimento de qualquer pessoa nos crimes que afloram nas investigações. Sensatez e equilíbrio são características dos justos. E é por esse caminho que vamos seguir. Boa noite a todos”, concluiu.

'Michelle está no circuito'

Supostas mensagens do policial militar Luiz Paulo Dominghetti, que teria negociado 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com integrantes do governo Jair Bolsonaro, mencionam a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, segundo o colunista Robson Bonin, da Veja, que divulgou informações do celular de Dominghetti apreendidas pela CPI da Covid.

Na suposta negociação, Dominghetti atuou como representante da Davati Medical Supply e teria recebido pedido de propina de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, exonerado após o escândalo vir à tona.

A mensagem em questão teria ocorrido no dia 3 de março. O policial militar conversou com um interlocutor identificado como Rafael sobre a tentativa do grupo de chegar a Bolsonaro.

“Michele (sic) está no circuito agora. Junto ao reverendo. Misericórdia”, escreveu o PM, referindo-se também ao reverendo Amilton de Paula, que entrou na mira da CPI da Covid por receber um aval do então diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz, para negociar em nome do governo a compra dos imunizantes. O reverendo, que iria depor na quarta-feira (14) à CPI da Covid, apresentou atestado e disse que não poderá ir.

Mensagens encontradas no celular do policial militar Luiz Paulo Dominghetti Pereira apontam que ele e o líder da associação privada Senah (Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários), reverendo Amilton Gomes de Paula, discutiram a venda de vacinas contra a Covid-19 para países como Honduras, Paraguai e Angola.

