Após revelação dos Pandora Papers, CPI vai pedir quebra de sigilo da Prevent Senior

Metrópoles - A CPI da Covid-19 deve votar, ainda nesta semana, requerimento solicitando a quebra de sigilo fiscal e bancário da Prevent Senior — investigada pelo colegiado por supostas irregularidades cometidas no tratamento de pacientes durante a pandemia de Covid-19. A informação foi confirmada ao Metrópoles pelo vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A solicitação pela transferência dos dados financeiros da operadora decorre da revelação de que a Prevent Senior figura no banco de dados da Pandora Papers, como detentora de quatro offshores: a Shiny Developments Limited, a Luna Management Limited, a Hummingbyrd Ventures Limited e a Grande Developments Limited. Juntas, as empresas totalizam quase US$ 9 milhões em ativos.

