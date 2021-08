Às vésperas da sabatina no Senado, Aras defende no STF trancamento de inquéritos sobre vazamentos da CPI da Covid

O relator do pedido de recondução do PGR será justamente um senador integrante da comissão edit

Revista Fórum - O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, se manifestou nesta quinta-feira (19) em favor de ação movida pela cúpula da CPI do Genocídio contra inquérito aberto pela Polícia Federal (PF). O parecer foi dado menos de uma semana antes da sabatina que o PGR dará ao Senado em busca de sua recondução.

Segundo informações do jornalista Nelson Lima Neto, da coluna do Ancelmo em O Globo, Aras concordou com o argumento apresentado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), pelo vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) contra a abertura de inquérito para apurar o vazamento de depoimentos sigilosos.

A cúpula da CPI pediu o trancamento do inquérito na semana passada. Os senadores enxergam possível tentativa de intimidação por parte da PF.

Leia a íntegra na Fórum.

