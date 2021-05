Autor citado por Araújo, Zizek já rebateu sua interpretação sobre artigo: 'não entendeu a questão'

247 - Em depoimento na CPI da Covid no Senado nesta terça-feira (18), o ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou que os termos "comunavírus" e "vírus ideológico", utilizados em artigo seu de abril de 2020, foram uma interpretação de um artigo de outro autor, o renomado filósofo esloveno Slavoj Zizek, que havia desmentido Ernesto na ocasião.

O ex-chanceler escreveu que Zizek alerta para "uma imensa oportunidade de construir uma ordem mundial sem nações e sem liberdade".

Segundo Zizek, Ernesto "não entendeu a questão". No texto, o filósofo neomarxista aponta que o coronavírus escancarou a insustentabilidade do sistema capitalista, demandando um pensamento para além do mercado financeiro e do lucro.

"Não quero impor nada, apenas observo que até governos conservadores estão lidando com a crise sanitária e econômica provocada pela epidemia. Estão introduzindo medida que, seis meses atrás, seriam inimagináveis e vistas como um sonho comunista", escreveu o filósofo.

