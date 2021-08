Aziz: "acabamos de descobrir um gabinete paralelo da economia"

Na CPI da Covid, o ex-secretário da Anvisa José Ricardo Santana revelou ter feito uma reunião com Nise Yamaguchi para tratar de uma apresentação a Bolsonaro sobre a retomada econômica do Brasil. Nenhum deles tem formação na área edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que a comissão descobriu nesta quinta-feira (26) que o "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde, que orientava informalmente as políticas públicas da pasta durante a pandemia em descompasso com a ciência, atuava também no Ministério da Economia.

Isto porque, em depoimento, o ex-secretário de medicamentos da Anvisa José Ricardo Santana revelou ter feito uma reunião com a médica Nise Yamaguchi para fazer uma apresentação a Jair Bolsonaro com medidas para a retomada econômica do Brasil. Nise e Santana, no entanto, não têm qualquer formação em economia.

"Paulo Guedes vai ficar chateado. Acabamos de descobrir um gabinete paralelo da economia", disse Aziz.

