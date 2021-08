Aziz diz que Bolsonaro "recebeu deputada nazista às escondidas" e exige posicionamento do Senado e Câmara

“O presidente recebeu uma nazista às escondidas, afrontando a constituição, o Exército. Temos que respeitar o povo judeu, vejo bandeiras de Israel em várias manifestações do presidente Bolsonaro, mas ele se reúne às escondidas com uma deputada nazista", disse o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), criticou duramente o encontro que Jair Bolsonaro manteve com a deputada alemã Beatrix von Storch, dirigente do partido neonazista Alternativa para a Alemanha (AfD), e instou os presidentes do Congresso e da Câmara a se posicionarem sobre o fato.

“O presidente recebeu uma nazista às escondidas, afrontando a constituição, o Exército. Temos que respeitar o povo judeu, vejo bandeiras de Israel em várias manifestações do presidente Bolsonaro, mas ele se reúne às escondidas com uma deputada nazista. Ele apunhala. Quando é para pedir ajuda, liga para o primeiro-ministro de Israel, mas quando é para reunir às escondidas, se reúne com uma deputada nazista", disse Aziz nesta terça-feira (3), na sessão de reabertura dos trabalhos do colegiado após o recesso parlamentar. "O presidente do Congresso, o presidente da Câmara, não podem se calar. Não podemos permitir isso! Nazismo, não! Nazismo, não!", completou.

A crítica de Aziz foi feita após o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmar ter sido informado que um coronel da reserva do Exército e um militar da ativa teriam ido a Sergipe para investigá-lo. “Queriam bisbilhotar minha vida para saber o que podiam usar contra mim. Quero dizer a Braga Netto (ministro da Defesa), que mandou um oficial, fazer espionagem contra um parlamentar, que não tenho medo e não abrirei mão das minhas convicções. Entrego minha vida pela causa que defendo e ninguém vai me intimidar”, disse o parlamentar.

Em seguida, Aziz disse que também era alvo de ações do gênero e instou os presidentes do Congresso e do Senado a se posicionarem contra as ameaças e intimidações feitas por integrantes do governo Jair Bolsonaro contra os membros da CPI.

