Aziz diz que não conversou sobre 'relatório nenhum' com relator da CPI da Covid

“ Eu não conversei com Renan sobre relatório nenhum. Aliás, ele não conversou com ninguém dos senadores", disse o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o relator, senador Renan Calheiros (MDB), não conversou com nenhum outro integrante do colegiado sobre as conclusões que serão incluídas no relatório final, incluindo as acusações contra Jair Bolsonaro. “ Eu não conversei com Renan sobre relatório nenhum. Aliás, ele não conversou com ninguém dos senadores. Nenhum desses crimes, eu não sei. Ele vai ter de dizer por quê”, disse Aziz ao jornal O Estado de S. Paulo. “Acho deselegante estar vazando. Acho que faltou respeito, pelo menos ao G7. E então, não é legal”, destacou.

Ainda segundo o parlamentar, o relatório final não será votado com o “estômago”. “Eu não acho que tenha genocídio, tem que se provar isso. E eu não tô aqui para fazer cavalo de batalha em relatório não. A gente vai votar aquilo que é correto. Ninguém vai votar absolutamente nada com estômago aqui não”, afirmou. “Eu não presidi uma CPI por seis meses para chegar ao relatório e achar que o fígado vai me vencer. Eu não fui vencido nem nos calorosos debates, nem agora”, completou.

O relatório da CPI da Covid deverá imputar diversos crimes que teriam sido cometidos durante a pandemia pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e pelo vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos), além do próprio Jair Bolsonaro. O ex-capitão deverá ser ausado por 11 crimes, incluindo, crimes contra a humanidade, genocídio de indígenas, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia e crime de epidemia com resultado de morte.

