Aziz: Queiroga prestará novo depoimento em 18 de outubro

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestará um segundo depoimento ao colegiado no dia 18 de outubro.

No dia seguinte, o relatório final será lido pelo relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL). No dia 20 do mesmo mês, o documento será votado pelos senadores.

Calheiros vai incluir em seu relatório final, entre outras medidas, um pedido para que a Prevent Senior indenize os pacientes e familiares dos mortos que receberam em nos hospitais da rede medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como cloroquina e hidroxicloroquina.

O relatório deve incluir ainda um pedido para que seja quebrado o sigilo das contas das offshores dos irmãos Parrillo, sócios da Prevent Senior, e para que o patrimônio no exterior seja considerado para eventual ressarcimento das vítimas.

