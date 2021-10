Barroso nega pedido de Marcos Rogério para acessar dados sigilosos da CPI

Marcos Rogério (DEM) pediu ao STF para suspender ato do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD), que limita acesso a documentos edit

Metrópoles - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do senador Marcos Rogério (DEM-RO) para suspender ato do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), que limita o acesso dos integrantes da comissão aos documentos sigilosos obtidos durante a investigação.

Segundo o parlamentar, Aziz teria comunicado que os parlamentares somente poderão acessar documentos resultantes de requerimentos de sua própria autoria.

Ainda de acordo com Marcos Rogério, Aziz teria afirmado que, para acesso aos textos referentes a requerimentos de outros senadores, estes deveriam fazer pedido fundamentado, a ser analisado pela secretaria da CPI.

