Bolsonaristas temem pior semana para o governo na CPI da Covid

247 - Os senadores que integram a base governista na CPI da Covid avaliam que esta semana será a que mais irá desgastar o governo Jair Bolsonaro em função dos depoimentos do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do ex-chanceler Ernesto Araújo.

De acordo com reportagem do jornalista Gerson Camarotti, no G1, apesar de Pazuello ter conseguido um habeas corpus junto ao Supremo tribunal Federal para ficar em silêncio quanto questionamentos que possam incriminá-lo, a base bolsonarista teme que ele não seja capaz de suportar a pressão na sessão marcada para quarta-feira (19). Nas ocasiões anteriores em que compareceu ao Congresso para prestar esclarecimentos sobre o enfrentamento à pandemia, o desempenho do militar foi considerado como “sofrível”.

Já a preocupação em torno do depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, marcado para esta terça-feira (18), se deve ao “conjunto da obra”, uma vez que a CPI quer investigar a atuação do Itamaraty para assegurar insumos voltados à produção de remédios sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como a cloroquina.

Araújo também deverá ser pressionado em função da inação para a compra de vacinas e pelos ataques feitos à China, principal fornecedor de insumos necessários à produção de imunizantes contra a Covid-19.

