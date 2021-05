Bolsonaro chama de canalha quem é contra seu “tratamento precoce”

Fala do presidente acontece no dia do depoimento do ex-ministro da Saúde Nelson Teich à CPI da COvid em que declarou ter deixado a pasta, em 2020, por divergências com Bolsonaro (sem partido) edit

247 - Jair Bolsonaro declarou, durante a abertura da Semana Nacional das Comunicações, no Palácio do Planalto, que quem é contra o tratamento precoce da Covid-19 com cloroquina – sem nenhuma eficácia científica – é “canalha”. A declaração é uma resposta ao depoimento do ex-ministro da Saúde Nelson Teich à CPI da Covid nesta quarta-feira, 4. Teich afirmou ter deixado o ministério por discordar de Bolsonaro, dentre outros pontos, do uso da substância como tratamento para Covid.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo Bolsonaro mencionou que o estado de Manaus teria utilizado “doses cavalares” de hidroxicloroquina, mais que o “recomendado” e que isso deveria ser elucidado durante a CPI. Porém não explicou o que seriam essas “doses cavalares”.

Além de sofrer fortemente com a pandemia em 2020 que vitimou muitas pessoas, Manaus ainda foi assolada no início do ano com um colapso no sistema de saúde e a falta de oxigênio hospitalar.

O tratamento precoce foi amplamente divulgado durante a gestão do último ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello, que fugiu da CPI da Covid alegando ter tido contato recente com pessoas que estão com Covid.

