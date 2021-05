Bolsonaro convoca seu time na CPI da Covid para reunião de emergência

Senadores governistas que integram a CPI se reúnem no Planalto para “alinhar” estratégias que vão conduzir a defesa do governo Bolsonaro na Comissão edit

247 - Os senadores bolsonaristas Jorginho Mello (PL-SC), Marcos Rogério (DEM-RO) e Ciro Nogueira (PP-PI) foram convocados pelos ministros Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral da Presidência da República) e general Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) para uma reunião de bastidores para realinhar o combinado entre senadores e o governo durante a a CPI da Covid em defesa do governo.

Segundo nota do site O Antagonista, os senadores foram orientados a manter uma defesa enfática, com perguntas similares e coordenadas durante o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas o senador Ciro estaria fugindo do “script” já combinado e precisou de um puxão de orelha.

Ciro foi interrompido por Mandetta na abertura da CPI ao fazer uma pergunta que o ex-ministro disse ter sido formulada pelo por Fábio Faria, o que revelaria um problema de retórica do senador e visto com maus olhos pelo Planalto.

