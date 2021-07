Bolsonaro defende seu "caguei" e diz que CPI é comandada por "três patetas"

Em conversa com jornalistas, Bolsonaro voltou a atacar a cúpula da CPI da Covid e disse ter ignorado carta da comissão com pedido de resposta sobre denúncias acerca do caso Covaxin edit

247 - Ao deixar o Supremo Tribunal Federal (STF) no final da tarde desta segunda-feira (12) após uma conversa com o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, Jair Bolsonaro conversou com jornalistas e foi questionado sobre seu ataque de raiva na última semana, no qual respondeu à CPI da Covid com uma palavra de baixo calão: "caguei".

Naquele dia, a cúpula da CPI havia comunicado que havia enviado a Bolsonaro uma carta pedindo uma resposta sobre o que foi dito pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) à comissão.

Miranda relatou ter ido com seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, denunciar a Bolsonaro um possível esquema de corrupção na compra da Covaxin pela pasta. Os irmãos Miranda afirmam que, mesmo diante da denúncia, Bolsonaro nada fez.

O chefe do governo, em coletiva nesta segunda-feira, disse que ignorou a carta e voltou a chamar o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), de "três patetas". "Falei 'caguei'. Eu não podia responder outra coisa para três aqueles três patetas. Eu não tenho que responder, afinal de contas não compramos nem uma dose de vacina, não gastamos R$ 1. Por que somos corruptos?".

