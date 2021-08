Bolsonaro ironiza CPI: 'como não tem como me acusar, vão me denunciar por charlatanismo e curandeirismo'

247 - Jair Bolsonaro ironizou, nesta quinta-feira (12), o seu possível indiciamento pela CPI da Covid pelos crimes de charlatanismo e curandeirismo na pandemia de Covid-19. "Como não tem como me acusar, vão me denunciar por charlatanismo e curandeirismo", disse o chefe do Executivo em meio a risadas durante entrevista à Rádio Jovem Pan Maringá. Ele também disse estar “ansioso” sobre o depoimento que o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (PP-AL) deverá prestar hoje ao colegiado.

"Estou ansioso pela ida dele à CPI, ele vai lá explicar o que aconteceu. Tenho convicção pelo que conheço o Barros. Neste caso específico da vacina, acho que vai se sair bem", disse Bolsonaro. O parlamentar teve o nome citado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) como sendo associado pelo ex-capitão em irregularidades para a compra da vacina indiana Covaxin.

Em seu depoimentos à CPI, Miranda, juntamente com o irmão e servidor do MInistério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, afirmaram que relataram ao chefe do Executivo as suspeitas de irregularidades, além de pressões atípicas para que o processo de importação, e que ele disse que o “rolo” estaria ligado a Barros.

