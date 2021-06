Calheiros apela a Neymar: “não concorde com a Copa América no Brasil”

Relator da CPI da Covid no Senado fez um apelo ao jogador Neymar para que ele exerça sua influência e diga não à realização da Copa América no Brasil. “Neymar, não concorde com essa realização da Copa. Precisamos disputar o campeonato da vacinação e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado”, disse Calheiros edit

247 - O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), fez um apelo nesta terça-feira (1) ao jogador Neymar, durante sua fala inicial na Comissão, para que o craque, titular da Seleção Brasileira, exerça sua influência e diga não à realização da Copa América no Brasil, arranjada entre Jair Bolsonaro e CBF no momento em que o país amarga mais de 460 mil mortes pelo novo coronavírus.

“Seria transformar esta Copa em campeonato da morte. Neymar, não concorde com essa realização da Copa. Precisamos disputar o campeonato da vacinação e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado. No Campeonato da morte estamos em segundo lugar. Não permita, Neymar, que entremos em campo nesta Copa”, ressaltou Calheiros.



O senador Humberto Costa (PT-PE) declarou durante o início da sessão da CPI da Covid-19 que deseja incluir o tema da Copa América na comissão. Já o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, apresentou um requerimento de convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para que ele preste esclarecimentos sobre a realização do megaevento no país.

A oncologista e imunologista Nise Yamaguchi depõe nesta terça-feira (1) na CPI da Covid naquele que é considerado o principal depoimento da semana.

A médica integra a linha de frente dos defensores do tratamento precoce pelo governo, tendo apoiado a mudança da bula da cloroquina via decreto presidencial, destaca a repórter Júlia Schiaffarino no Congresso em Foco. O depoimento desta terça poderá dar aos senadores provas da existência de um gabinete paralelo do governo para a tomada de decisões sobre a Covid à margem do Ministério da Saúde e outros órgãos competentes.

Acompanhe ao vivo a CPI na TV 247





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.