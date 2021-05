Capitã cloroquina chegou ao governo federal pelas mãos de Mandetta

Por Luísa Fragão, da revista Fórum - A médica cearense Mayra Pinheiro depõe nesta terça-feira (25) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Alçada ao cargo de secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a pediatra foi apelidada de “Capitã Cloroquina” por sua incisiva defesa do uso do medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Na CPI, ela terá o direito de permanecer em silêncio se assim desejar.

A pediatra integrou a “comitiva” de médicos enviada a Manaus pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em janeiro deste ano, para difundir o uso da cloroquina e outras substâncias sem eficácia contra a Covid-19. Em meio ao colapso no sistema de saúde da capital amazonense, o grupo rodou hospitais da cidade para defender o uso da substância por pacientes infectados.

Leia a íntegra na Fórum

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.