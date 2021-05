Capitã cloroquina critica prejuízo do lockdown e toma invertida de Eliziane Gama: "450 mil pessoas não podem mais comer"

247 - Durante seu depoimento à CPI da Covid-19 no Senado que apura as irregularidades do governo federal no combate à pandemia nesta terça-feira (25), a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, criticou o lockdown promovido em regiões do Brasil para conter o avanço da pandemia, mas tomou uma invertida da senadora Eliziane Gama.

“Muitas pessoas estão morrendo de fome por conta dessas medidas de isolamento social” disse Mayra, que na sequência foi interrompida por Eliziane: “450 mil pessoas hoje não podem mais comer pois estão mortas”.

A senadora finalizou suas perguntas à Mayra ressaltando que ela promoveu um “desserviço ao Brasil".

Acompanhe ao vivo a CPI na TV 247:

