"Capitã cloroquina" disse ao MP que não entregar remédio inútil contra a covid-19 ao SUS seria "crime contra a humanidade"

247 – A jornalista Malu Gaspar faz uma revelação importante sobre a chamada "capitã cloroquina" em sua coluna desta terça-feira. "Mayra Pinheiro protagonizou diversos embates no governo para tentar liberar o uso de cloroquina no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da Covid-19. Num dos mais tensos – uma reunião virtual com procuradores da República, realizada em junho passado – ela afirmou que não fornecer cloroquina a pacientes do SUS poderia configurar omissão de socorro e crime contra a humanidade", escreve Malu.

"A secretária buscava demover a resistência do Ministério Público à adoção da cloroquina como tratamento oficial contra a Covid na rede pública. A reunião, realizada em junho de 2020, foi registrada em vídeo pelo Ministério Público, tornada públicas no portal do MP e depois retirada da web."

