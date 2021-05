‘Capitã Cloroquina repete as técnicas básicas de desinformação’, critica senador

Integrante da CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) afirmo que a doutora bolsonarista Mayra Pinheiro, que depôs à comissão no Senado e é defensora do uso da cloroquina para tratamento de pacientes do novo coronavírus, “opta por ignorar os fatos e seguir desinformando o cidadão brasileiro” edit

247 - Integrante da CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) afirmou, nesta terça-feira, 25, que a doutora bolsonarista Mayra Pinheiro, que depôs à comissão no Senado e é defensora do uso da cloroquina para tratamento de pacientes do novo coronavírus, “repete as técnicas básicas de desinformação”.

Pegando o exemplo do aplicativo TrateCov, do Ministério da Saúde, que aconselhou a cloroquina, ineficaz no tratamento da Covid-19, Vieira diz que a Capitã Cloroquina “menciona um estudo internacional que embasou o trabalho. Ela está citando um paper publicado em revista de baixa credibilidade, com sérios problemas metodológicos, já amplamente noticiados”.

“Ao usar o aplicativo e informar dois sintomas comuns, como tontura e náuseas, o diagnóstico sugerido automaticamente é de Covid, com a indicação de tratamento com o chamado Kit para tratamento precoce, inclusive hidroxicloroquina. O CFM pediu a urgente retirada do ar deste App”, destacou o senador.

“Segundo o CFM o Tratecov permite seu preenchimento por profissionais não médicos; assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional; induz à automedicação e à interferência na autonomia dos médicos”, continuou.

Por isso, o senador destacou que a “Dra Mayra opta por ignorar os fatos e seguir desinformando o cidadão brasileiro”. “Difícil entender a motivação desta conduta que parece ser um padrão na equipe do governo. A sensação é de que estão proibidos de reconhecer erros e corrigir condutas. Já são mais de 450 mil mortos”, reforçou nas redes sociais.

Mayra Pinheiro mentiu ao menos 11 vezes em depoimento

A secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", mentiu em pelo menos 11 vezes em seu depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, 25.

A checagem foi feita pela equipe organizada pelo senador Renan Calheiros (MDB), relator da CPI.

