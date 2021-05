China apoia suspensão de patentes de vacinas para Covid-19 na OMC

Dias após a revisão do posicionamento dos EUA sobre o tema, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, disse nesta quinta-feira (13) que Pequim apoia a proposta em análise na OMC edit

247 - O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, disse nesta quinta-feira (13) que Pequim apoia a proposta em análise na Organização Mundial do Comércio (OMC) de suspender os direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas de Covid-19.

O posicionamento do governo chinês vem logo em seguida à declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na semana passada de que apoiaria uma revisão das leis de patente sobre vacinas para o enfrentamento à pandemia.

A informação do governo chinês foi reforçada via Twitter pleo embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. No ano passado, o governo chinês já havia anunciado que defenderia a suspensão de patentes para enfrentar a pandemia.

Segundo o porta-voz do Min. do Comércio da China no dia 13, a China apoia a fase da consulta aos textos da proposta da OMC sobre a quebra de patentes de vacinas da COVID-19 e participará do processo consultivo em prol duma solução equilibrada e efetiva para vencer a pandemia. — Yang Wanming (@WanmingYang) May 13, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.