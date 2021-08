Citada em depoimento da CPI da Covid, advogada da família Bolsonaro diz que 'fazer churrasco não é crime'

247 - Após ser citada na CPI da Covid e senadores cogitarem a sua convocação, a advogada de Jair Bolsonaro, Karina Kufa, divulgou nota nesta segunda-feira (30). Ela foi citada no depoimento do empresário José Ricardo Santana em que ele afirma que esteve num jantar a convite da advogada e lá teria conhecido o lobista Marconny Ribeiro.

Ribeiro e Santana enviaram ao Ministério da Saúde um "passo a passo" de como fraudar licitações para beneficiar a Precisa Medicamentos, empresa envolvida no esquema de compra da Covaxin, cujo contrato foi considerado irregular e com suspeitas de propinas.

"Fazer churrasco não é crime. Conhecer pessoas não é crime. O anfitrião não está obrigatoriamente vinculado aos atos, anteriores ou posteriores, dos convidados", afirmou a advogada em nota.

PUBLICIDADE

Segundo ela, integrantes da CPI tentaram vincular seu nome "de forma irresponsável às supostas irregularidades na compra de vacinas", o que considera como "uma manobra para desgastar o presidente".

"Sem elementos concretos para enquadrar o chefe do Executivo, partiram para o ataque sem reservas contra mim e contra outras pessoas próximas a ele", disse.

Karina afirmou ainda que não tem qualquer vínculo com a compra ou venda de vacinas e testes para covid. "Não advogo para nenhuma empresa contratada na pandemia e não conheço os representantes da Precisa Medicamentos", protestou a advogada.

PUBLICIDADE

Para o vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), existem elementos que comprovam a atuação de Kufa em favor da Precisa Medicamentos nas negociações com o Ministério da Saúde para a venda da vacina Covaxin.

“Ela atuou em favor da precisa. E os diálogos entre os lobistas [Ricardo Santana e Marconny Faria] apontam que outras pessoas do núcleo familiar do presidente da República tiveram algum tipo de relação com esses personagens”, disse Randolfe.

Leia a nota na íntegra:

PUBLICIDADE

Na semana passada, integrantes da CPI tentaram vincular meu nome de forma irresponsável às supostas irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. Os malabarismos verbais, os comentários maliciosos e sem qualquer fundamento, me pareceram uma manobra da oposição para desgastar o presidente da República.

Sem elementos concretos para enquadrar o chefe do Executivo, partiram para o ataque sem reservas contra mim e contra outras pessoas próximas a ele. Em respeito às pessoas que acompanham as sessões da CPI e, claro, em respeito à própria Comissão Parlamentar de Inquérito gostaria de deixar claro que não tenho qualquer vínculo com a compra ou venda de vacinas e testes para Covid. Não advogo para nenhuma empresa contratada na pandemia e não conheço os representantes da Precisa Medicamentos.

Considero importante destacar também que:

PUBLICIDADE

1) Fazer churrasco não é crime;

2) Conhecer pessoas não é crime;

3) O anfitrião não está obrigatoriamente vinculado aos atos,anteriores ou posteriores, dos convidados.

Devo dizer também que, no momento oportuno, buscarei reparação na Justiça contra todos aqueles que, de má-fé, propagam insinuações maliciosas e produzem fake news para manchar o meu nome.

Karina Kufa

Advogada

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: