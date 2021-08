Com depoente em silêncio, Aziz suspende sessão da CPI: "vou tomar algumas providências"

247 - Diante do insistente silêncio do advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, depoente da CPI da Covid nesta quarta-feira (18), o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender a sessão por 30 minutos e avisou: "eu vou tomar algumas providências".

O advogado, que está protegido por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tem se negado a responder aos questionamentos dos senadores, mesmo quando as perguntas lhe são feitas considerando-o como testemunha dos fatos. A resposta de Silveira é sempre a mesma: "com todo o respeito, permanecerei em silêncio".

Aziz chegou a responder ao depoente: "prefiro que o senhor me desrespeite e me responda. O senhor falar em respeito é uma falta de respeito com a gente".

PUBLICIDADE

A cúpula da CPI deve agora consultar o presidente do STF, Luiz Fux, acerca dos limites do habeas corpus concedido a Silveira.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE