Com medo de ser enquadrado por crimes, Bolsonaro monitora depoimentos na CPI da Covid

O governo Bolsonaro montou um "bunker" no Palácio do Planalto para monitorar os depoimentos de aliados e adversários na CPI da Covid edit

247 - Enquanto as sessões da CPI da Covid avançam para responsabilizar Jair Bolsonaro por gestão criminosa da pandemia, que já causou a morte de cerca de 500 mil brasileiros, assessores da Presidência da República monitoram em uma sala localizada no Anexo I do Palácio do Planalto os depoimentos dos bolsonaristas e dos adversários do governo na CPI da Covid.

Esses assessores anotam tudo o que se passa na CPI e elaboram planos para blindar Bolsonaro em relação às denúncias que diariamente são produzidas na comissão, informa O Globo.

Está cada vez mais caracterizada como criminosa a ação do governo durante a pandemia.

O que Bolsonaro mais teme é sua responsabilização pelas mortes de cerca de 500 mil brasileiros.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.