Com no máximo quatro empregados, empresas de Ricardo Barros faturaram R$ 6,5 milhões, diz relatório da CPI da Covid

Foi o que apontou o relatório do senador Renan Calheiros sobre os trabalhos da CPI da Covid. Foram citadas três empresas do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR). O faturamento foi registrado entre 2016 e 2020. Uma das empresas tem apenas quatro funcionários edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) sobre os trabalhos da CPI da Covid apontou que três empresas do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), faturaram R$ 6,5 milhões entre 2016 e 2020. A informação foi publicada pelo site O Antagonista.

De acordo com o parecer de Renan, a RCI Incorporações faturou R$ 1,7 milhão em 2017, mesmo tendo apenas um funcionário registrado; a BB Corretora Ltda ganhou R$ 2,3 milhão, com apenas quatro empregados e a RC4 Incorporações, entre os anos de 2018 e 2020, faturou R$ 2,2 milhão tendo somente um funcionário no período. A Fonte de Luz Ltda teve faturamento de R$ 308 mil entre 2016 e 2019.

O relatório também citou que o líder do governo recebeu R$ 1,3 milhão a título de dividendos da RCI e R$ 1,8 milhão da BB Corretora Ltda.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE