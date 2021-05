Com suspensão do depoimento de Pazuello, Mayra Pinheiro só será ouvida na terça-feira

247 - Após o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passar mal durante intervalo da CPI da Covid nesta quarta-feira (19), tendo o depoimento suspenso para ser retomado na quinta-feira (20), a oitiva da secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”, foi remarcado para terça-feira (25).

Em entrevista coletiva, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que Pazuello estava em "plenas condições" de continuar o depoimento e se disse disposto a continuar. A suspensão, segundo Aziz, foi por conta da agenda do Senado Federal, que estava conflitando com a da comissão no final da tarde desta quarta-feira.

Mayra foi apontada por Pazuello como responsável pelas indicações do uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. A secretária, segundo o ex-ministro, o aplicativo TrateCov – que recomendava o uso do medicamento e de outras drogas, como a ivermectina até em bebês – foi sugestão de Mayra.

