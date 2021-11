Comissão do Senado chama Aras para explicar providências sobre o relatório

De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, objetivo é Aras explicar o que tem feito sobre os pedidos de indiciamento. CPI pediu indiciamento de 78 pessoas, entre elas, Jair Bolsonaro edit

247 - A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um convite para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, explique as providências que está tomando sobre o relatório final da CPI da Covid. A informação é do portal G1.

De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Aras deve dar esclarecimentos sobre o que fez até aqui a respeito dos pedidos de indiciamento.

"Acabamos de aprovar requerimento para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, compareça à CDH do Senado para prestar esclarecimentos sobre o andamento das providências adotadas sobre os indiciamentos e levantamentos indicados no relatório da CPI da Pandemia", disse Randolfe.

O relatório final da CPI, aprovado no dia 26 de outubro, pede o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. Uma dessas pessoas é o presidente Jair Bolsonaro. A CPI pediu o indiciamento dele por nove crime que, na visão da comissão, foram cometidos ao longo da pandemia.

O relatório foi enviado ao Ministério Público, a quem cabe abrir os indiciamentos ou arquivar os pedidos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que teve acesso aos documentos da CPI, que embasaram o relatório, no dia 9 de novembro.

