Conitec irá discutir relatório contrário ao Kit Covid nesta quinta-feira

Informação foi repassada pelo assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) Elton da Silva Chaves durante sessão da CPI da Covid edit

247 - O assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) Elton da Silva Chaves afirmou, em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (19), que a Conitec discutirá o relatório que condena o uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, como a cloroquina e hidroxicloroquina, que integram o chamado “Kit Covid”, na próxima quinta-feira (21).

Segundo ele, na reunião extraordinária serão analisadas as diretrizes para o tratamento ambulatorial da Covid-19. De acordo com o depoente, a reunião foi solicitada pelo Ministério da Saúde em maio deste ano. O documento seria analisado pela Conitec no dia 7 deste mês, mas foi retitrado de pauta quando a reunião já estava em andamento.

Ele disse, ainda, que apenas uma reunião extraordinária foi feita durante a pandemia.

