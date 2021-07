Conselho de ética da Câmara vai cobrar que Luís Miranda mostre a fita da conversa com Bolsonaro

247 - "A já célebre gravação que supostamente Luis Miranda tem do seu encontro com Jair Bolsonaro no dia 20 de março no Palácio da Alvorada será assunto do processo por quebra de decoro instaurado ontem pelo Conselho de Ética da Câmara. Miranda será instado a entregar a fita, segundo consenso na cúpula da Câmara", informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna .

"O processo foi aberto a partir de uma representação do PTB. Outro processo semelhante foi aberto para investigar Ricardo Barros, justamente o deputado que Miranda diz ter sido citado por Bolsonaro na conversa sobre os rolos da negociação para a compra da vacina indiana", aponta ainda o colunista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.