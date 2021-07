Contarato lista os crimes cometidos por Bolsonaro na condução da pandemia

Segundo o senador Fabiano Contarato, Jair Bolsonaro cometeu crimes de charlatanismo, epidemia qualificada, usurpação de função pública e prevaricação durante a pandemia do novo coronavírus edit

247 - Durante sessão da CPI da Covid, o senador Fabiano Contarato (Rede) listou os crimes cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. “Hoje eu ouvi aqui do líder do governo que o presidente da República fez muito, nessa CPI. E ele fez mesmo”, afirmou.

Segundo o senador, Bolsonaro, ao difundir o chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19, cometeu crime de charlatanismo; ao defender a “imunidade de rebanho”, cometeu crime de epidemia qualificada; ao formar um gabinete paralelo no governo para lidar com a pandemia, cometeu crime de usurpação de função pública; entre outras coisas.

Crime de charlatanismo;

crime de epidemia qualificada;

crime de usurpação de função pública;

crime de prevaricação.



