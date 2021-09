Contrato para compra da Covaxin foi fechado após laboratório alertar que não teria como cumprir o prazo

Alerta do laboratório indiano Barath Biotech foi feito no dia 4 de fevereiro e o contrato foi fechado no dia 25 de fevereiro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - E-mails apreendidos pela CPI da Covid apontam que o governo Jair Bolsonaro fechou o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin após o laboratório Barath Biotech alertar à Precisa Medicamentos, intermediadora do negócio avaliado em R$ 1,6 bilhão, que não teria como cumprir o prazo de entrega estabelecido junto ao Ministério da Saúde. O alerta foi feito no dia 4 de fevereiro e o contrato foi fechado no dia 25 de fevereiro.

De acordo com o jornal O Globo, no dia 4 de fevereiro, a diretora da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades enviou um e-mail ao laboratório indiano prevendo a entrega de 20 milhões de doses 90 dias após a celebração do contrato. "Estamos abertos a aumentar a quantia de 12 para 20 milhões de doses. Mas o cronograma de entrega que foi pedido não é viável para nós", respondeu o funcionário da Barath Biotech Apoorv Kuma no dia seguinte. Ele também pediu que a entrega fosse atrasada em “alguns meses”.

No dia 9 de fevereiro, em uma outra troca de e-mails com Emanuela, a Barath informou que poderia enviar até 20 milhões de doses em um prazo de 8 a 10 meses. A executiva respondeu que estava "muito decepcionada" e que o atraso colocaria em risco o negócio e a reputação da empresa. No dia 25 de fevereiro, o contrato foi assinado com entregas acima da capacidade informada pelo laboratório. O contrato assinado pelo Ministério da Saúde previa a entrega de 20 milhões de doses em 70 dias após a assinatura do contrato, por meio de cinco parcelas de quatro milhões de doses, o que totalizaria pouco mais de dois meses de prazo.

PUBLICIDADE

De acordo com a reportagem, Apoorv Kumar respondeu em 26 de fevereiro que “a proposta indica um cronograma de entrega que não está alinhado com o nosso compromisso com o governo do Brasil. Se puder esclarecer, nós agradecemos".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à sessão da CPI ao vivo:

PUBLICIDADE