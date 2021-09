Convocação de ex-esposa de Bolsonaro divide cúpula da CPI

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A aprovação do requerimento de convocação de Ana Cristina Valle, ex-esposa de Jair Bolsonaro e mãe de Jair Renan Bolsonaro, dividiu a cúpula da CPI da Covid. Segundo reportagem do site O Antagonista, parte dos senadores que integram o colegiado avalia a convocação como uma “provocação desnecessária” ao ex-capitão.

Alguns senadores que integram o chamado G7 também avaliam que o comparecimento de Ana Cristina seja visto como uma perseguição ao ocupante do Palácio do Planalto e sirva de base para uma espécie de palanque bolsonarista, já que apenas ela foi citada somente no depoimento do suposto lobista da Precisa Medicamentos, Marconny Albernaz de Faria, que aconteceu nesta quarta-feira (15).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE