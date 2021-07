Coronel Blanco a Dominghetti: 'a orientação toda foi dada e ele (Dias) me garantiu que vai ligar' (áudio)

247 - Em áudio extraído pela CPI da Covid do celular do policial militar Luiz Paulo Dominghetti, suposto representante da Davati Medical Supply, e obtido por Daniela Lima, da CNN Brasil, o PM diz ao coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, estar preocupado com o andamento da negociação com a pasta.

Dominghetti, em nome da Davati, negociava a venda de 400 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. À CPI, o PM relatou ter recebido de Roberto Dias, ex-diretor de Logística da Saúde, preso nesta quarta-feira (7) pela CPI da Covid, uma proposta de propina para que a compra dos imunizantes fosse efetivada. Blanco, segundo Dominghetti, teria testemunhado o episódio. Também à comissão, Dias negou ter negociado vacinas.

"Comandante, tudo bem? Eu preciso que o Dias ligue para o CEO, presidente da Davati. Porque nós vamos tomar bomba. Nós estamos tão perto, nós vamos tomar bomba", diz Dominghetti a Blanco por volta de 19h20. Mais cedo, naquele mesmo dia, 26 de fevereiro, o PM havia enviado outro áudio a outro interlocutor relatando entusiasmo com a e negociação das vacinas.

Minutos depois, Blanco responde e tranquiliza o PM, dizendo que a "orientação" foi dada a Dias. "Dominghetti, conforme eu estava falando contigo e caiu, a orientação toda foi dada e ele me garantiu que vai ligar, cara. Assim, é aguardar, de fato agora se ele vai executar a ligação, que é como você orientou e falou. É o que está faltando".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.