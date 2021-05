Covid-19: tenente da Marinha preparou mudança na bula da cloroquina sob orientação de Arthur Weintraub

O tenente-médico Luciano Dias Azevedo, da Marinha, personagem central no Palácio do Planalto na tentativa de mudança da bula da cloroquina em abril de 2020, agia sob orientação direta de Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação e um dos líderes do “gabinete paralelo” de Bolsonaro edit

247 - Reportagem dos jornalistas Vicente Nunes e Augusto Fernandes no Correio Braziliense publicada nesta segunda-feira (24) revela que o tenente-médico Luciano Dias Azevedo, da Marinha, figura central no esquema de mudança da bula da cloroquina, agiu sob orientação de Arthur Weintraub, um dos líderes do “gabinete paralelo” do governo Bolsonaro.

O irmão do ex-ministro da Educação, o bolsonarista Abraham Weintraub, era assessor especial de Bolsonaro em abril de 2020 quando a mudança este a ponto de acontecer.

As investigações em torno do gabinete paralelo confirmam que o anestesista Azevedo foi o autor da minuta do decreto que mudaria a bula da cloroquina, processo abortado depois da negativa do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, conforme afirmara há pouco mais de dez dias a médica Nise Yamaguchi .

|U|m dos mais ativos promotores do uso da cloroquina no “tratamento precoce”, o tenente Azevedo deixava claro a seus interlocutores que o tema era prioridade para o Palácio do Planalto por orientação de Bolsonaro. O gabinete paralelo também incluía o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Apesar de a minuta de decreto para a mudança da bula da cloroquina ter sido inviabilizada pela recusa do presidente da Anvisa em sancioná-la, o tenente Azevedo continuou auxiliando Arthur Weintraub.

