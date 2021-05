CPI: 440 mil mortes pela Covid-19 não são culpa da cloroquina, diz Pazuello

247 - Em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (19), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello negou que a disseminação da hidroxicloroquina como suposto tratamento para a Covid-19 seja responsável pelo número trágico de quase 440 mil pessoas mortas pela doença no Brasil.

Para ele, a "falta de alinhamento" entre os médicos sobre qual seria a melhor alternativa para tratar pacientes com Covid-19 foi um dos fatores que causou o elevado número de óbitos no país. "A falta de alinhamento a que me refiro é na classe médica, [que não chegava a um consenso sobre] qual a melhor conduta para tratar a Covid. Essa falta de alinhamento é um dos fatores que levou ao problema. Não acho que o uso ou não da hidroxicloroquina em si seja responsável pelo número de mortes".

Em outro momento da oitiva Pazuello já havia tentado se livrar das consequências da propaganda que o Ministério da Saúde e Jair Bolsonaro fizeram do medicamento, jogando a culpa para a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”.

