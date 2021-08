CPI acaba em setembro, diz Randolfe Rodrigues

Nessa reta final dos trabalhos, os senadores estão dispostos a aprofundar as investigações sobre os desvios nos hospitais federais do Rio de Janeiro durante a pandemia edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que os trabalhos do colegiado devem ser encerrados em setembro. Segundo ele, a previsão é de que isso aconteça no dia 16 de setembro.

Para o senador, a CPI já constatou o que suspeitava. "Chegamos a informações firmes do que desconfiávamos desde o início. Havia um esquema omisso e, mais do que isso, criminoso no Ministério da Saúde, em plena pandemia", disse, segundo a CNN Brasil.

Contudo, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) não acredita ser possível marcar uma data definitiva até que todos os fatos sejam analisados. "Os fatos é que mandam. Falta experiência. Pode acontecer (o fim da comissão em setembro) mas também tem que ter consciência de que os fatos atropelam. Os principais fatos estão provados; é preciso de técnica e objetividade", disse.

Nessa reta final dos trabalhos, os senadores estão dispostos a aprofundar as investigações sobre os desvios nos hospitais federais do Rio de Janeiro durante a pandemia.

