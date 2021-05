CPI adia depoimento do presidente da Anvisa

Com o adiamento, foram alteradas as datas também dos depoimentos de Fabio Wajngarten e Ernesto Araújo edit

247 - Senadores da CPI da Covid decidiram adiar para a próxima terça-feira (11) o depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres.

A previsão era de que Barra Torres fosse ouvido já nesta quinta-feira (6). No entanto, em razão do alongamento do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a comissão optou por adiar a fala do presidente da Anvisa.

O depoimento do ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social Fabio Wajngarten, previsto para 11 de maio, foi também adiado e será realizado na quarta-feira (12). Na quinta-feira (13) será ouvido o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo.

O calendário da CPI, portanto, foi reorganizado da forma abaixo:

Terça-feira, 11 de maio: Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa;

Quarta-feira, 12 de maio: Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social;

Quinta-feira, 13 de maio: Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores.

