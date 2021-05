CPI adia votação dos pedidos de quebras de sigilo de Carlos Bolsonaro, Wajngarten, Wizard e Ernesto

Integrantes da CPI da Covid decidiram adiar a votação de aproximadamente 20 requerimentos de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de ex-integrantes do governo federal e de pessoas citadas com envolvimento no chamado “Ministério da Saúde paralelo” edit

247 - Integrantes da CPI da Covid decidiram adiar a votação de aproximadamente 20 requerimentos de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de ex-integrantes do governo federal e de pessoas citadas com envolvimento no chamado “Ministério da Saúde paralelo”, como Fabio Wajngarten e o vereador Carlos Bolsonaro.

Além destes, são visados o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o empresário e lobista da cloroquina, Carlos Wizard.

Também estão na mira do colegiado Filipe Martins, assessor internacional da Presidência, e o coronel Élcio Franco, número 2 do Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, entre outros.

Antes do adiamento, a análise dos pedidos estava prevista para esta quarta-feira, 26. A comissão ainda não marcou uma nova data para análise das quebras de sigilo.

O adiamento ocorreu porque, para esta quarta, a sessão será destinada para votação dos pedidos de informação e de convocação de governadores e prefeitos, segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede).

