CPI antecipa para esta quinta depoimento de Luiz Dominguetti, que denunciou pedido de propina do governo Bolsonaro

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, é representante da empresa Davati Medical Supply, e ofereceu doses da vacina AstraZeneca para o governo federal, que pediu propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato edit

247 - Senador da CPI da Covid antecipou para esta quinta-feira, 1, o depoimento do representante de uma vendedora de vacinas que denunciou ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde.

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, é representante da empresa Davati Medical Supply, e ofereceu doses da vacina AstraZeneca para o governo federal.

Dominguetti tem previsão de chegar a Brasília na manhã desta quinta, quando seguirá ao Senado para ser ouvido pelos senadores, segundo a Folha de S.Paulo.

E-mail mostra que governo negociou vacinas com Davati

A CPI da Covid teve acesso a uma troca de e-mails que mostra que o governo negociou a compra de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a Davati Medical Supply por meio de Luiz Paulo Dominguetti Pereira.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.