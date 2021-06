CPI aprova pedido de esclarecimentos da companhia aérea Azul sobre entrada de Bolsonaro em avião comercial

247 - A CPI da Covid aprovou, durante sessão na manhã desta quarta-feira (16), um pedido de esclarecimentos à companhia aérea Azul sobre a entrada de Jair Bolsonaro em um avião comercial em Vitória (ES), na semana passada. O prazo para resposta é de dez dias.

Um vídeo do ocorrido foi divulgado nas redes sociais. Bolsonaro entrou de máscara, mas a retirou em alguns momentos, tirou fotos com alguns passageiros e tripulantes, e foi vaiado por parte dos passageiros, aos gritos de “genocida”.

Segundo reportagem do jornal o Globo, o senador de oposição Humberto Costa (PT-PE), autor do requerimento, quer saber, por exemplo, quem autorizou a entrada de Bolsonaro e os nomes dos tripulantes que estavam no avião.

Bolsonaro foi vaiado nesse voo. Se fosse você no mesmo avião que ele, faria igual? pic.twitter.com/U97vmF20QZ — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 11, 2021

Acompanhe ao vivo a CPI na TV 247:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.