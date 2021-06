CPI: Aziz quer acareação entre Nise e presidente da Anvisa

Presidente da CPI da Covid defendeu uma acareação entre a imunologista Nise Yamaguchi e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que acusa a médica de ter sido autora da proposta de mudança na bula da cloroquina, em reunião com membros do governo. Nise rebateu Torres e negou em seu depoimento que tenha tido participação na indicação do medicamento edit

247 - O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz, defendeu uma acareação entre a imunologista Nise Yamaguchi e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, que acusou formalmente a médica de ter sido autora da proposta de mudança na bula da cloroquina, em reunião com membros do governo. Nise negou em seu depoimento nesta terça-feira (1) que tenha tido participação na indicação do medicamento.

“Não existiu ideia de mudança de bula por minuta ou decreto. Acho que ele (Presidente da Anvisa) deveria apresentar a minuta”, disse Nise.

A médica ainda disse que o “papel que estava em cima da mesa só falava sobre dispensação de medicamentos”. “Sou especialista em regulação, isso jamais aconteceria”, completou Nise, ao negar a alteração na bula.

Barra Torres confirmou em seu depoimento no dia 11 de maio que houve uma reunião no Planalto na qual foi discutido alterar por decreto a bula da cloroquina, para que o medicamento passasse a ser indicado contra a covid-19. A reunião já tinha sido mencionada pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), em seu depoimento na CPI.

O dirigente afirmou que a médica estava "mobilizada" pela mudança da bula. "Aquilo me provocou uma reação deseducada. Falei que não poderia acontecer. Isso não tem cabimento. Só que pode modificar a bula é a agência reguladora do País, mas desde que solicitado pelo laboratório depois de estudos clínicos, disse.

Após vídeos apresentados na CPI apontarem que a médica Nise Yamaguchi defendeu publicamente em 2020 a cloroquina, imunidade de rebanho e o isolamento social, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), subiu o tom e apelou aos brasileiros: “não escutem o que ela está dizendo”.

O senador também ressaltou em sua fala que a médica, que presta depoimento à CPI nesta terça-feira (1) na condição de testemunha, “está omitindo informações e voltará na condição de convocada”.

Aziz faz referência às respostas contraditórias de Nise. Apesar de os vídeos apontarem suas falas em defesa da cloroquina, contra a vacinação em massa e em defesa da imunidade de rebanho, aos senadores ela nega que tenha feito tal defesa ou afirma que não foi exatamente aquilo o que disse.

