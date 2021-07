CPI convoca reverendo autorizado pela Saúde a negociar vacinas

Metrópoles - A CPI da Covid aprovou, nesta quarta-feira (7), a convocação do reverendo Amilton Gomes de Paula a negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca em nome do governo brasileiro. Ele foi autorizado pelo diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Lauricio Monteiro Cruz.

A informação foi noticiada pelo Jornal Nacional, no último sábado (3). O requerimento de convocação é de autoria do senador e vice-presidente do colegiado Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Amilton é também presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah) e deveria negociar as doses com a empresa Davati Medical Supply, intermediaria da compra no país.

Acompanhe ao vivo a CPI na TV 247:

