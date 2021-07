CPI da Covid articula assessoramento de juristas e divisão em núcleos para investigar irregularidades

247 - O chamado grupo G7 da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, formado pela cúpula da CPI decidiu em reunião neste sábado (17) que vai manter o ritmo dos trabalhos durante o recesso parlamentar.

De acordo com reportagem do Metrópoles, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, afirmou que um dos pontos definidos foi a formação de um grupo de juristas para assessoramento no que se refere à caracterização dos crimes investigados pela CPI. Ainda não foi definido data, horário e local para a primeira reunião do grupo, mas o encontro deve ocorrer entre os dias 26 e 29 de julho, em Brasília ou em São Paulo.

“Na última semana deste mês de julho, entre os dias 26 e 29 de julho, nós deveremos fazer um encontro, que será coordenado pela senadora Simone Tebet e pelo senador Alessandro Vieira, com juristas para discutirmos, à luz das tipificações penais que já temos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, qual o melhor enquadramento para constar no relatório final”, disse Randolfe em entrevista à GloboNews.

Além disso, também foi definida a divisão dos senadores em sete núcleos para agilizar o trabalho de análise dos documentos, ainda durante o recesso. Os senadores definiram como núcleos de investigação: hospitais federais; precisa/Covaxin e conexão com fraude no Paraguai; atuação de empresas intermediárias; VTClog; papel das fake news na disseminação de informações; propagação da cloroquina/gabinete paralelo; e negacionismo.

Por conta do recesso parlamentar, a CPI retoma as sessões em 3 de agosto. A CPI foi prorrogada na última quarta-feira (14), pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Ele leu no plenário da Casa, o requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPI da Pandemia por mais 90 dias. A comissão foi instalada no dia 27 de abril, seria encerrada no dia 7 de agosto.

