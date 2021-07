CPI da Covid: Carvalho diz que coronel Blanco falou em uso de conta para compra de bitcoins e vacinas

247 - O representante oficial da Davati Medical Supply no Brasil Cristiano Carvalho disse nesta quinta-feira (15) à CPI da Covid que o tenente-coronel Marcelo Blanco teria conversado com o policial militar - também representante da Davati - Luiz Paulo Dominghetti sobre uma suposta movimentação de uma conta no valor de U$ 1 milhão.

A conta, segundo Carvalho, seria utilizada para a compra de Bitcoins e a posterior aquisição de vacinas. "Eles queriam movimentar o dinheiro, acredito que do Blanco, para comprar bitcoins e depois comprar vacinas".

Mais cedo, o depoente confirmou que houve pedido de propina para as negociações envolvendo doses da vacina Astrazeneca. "Mas não se falava de propina. Falava-se de comissionamento. Quem pediu foi o grupo do Blanco".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.