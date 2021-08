CPI da Covid decide convocar Braga Netto

A convocação do ministro da Defesa e general da reserva foi um pedido do relator da CPI, Renan Calheiros, e decidida em reunião com a cúpula da comissão edit

247 - A cúpula da CPI da Covid decidiu, em acordo feito a portas fechadas com parte dos integrantes da comissão, convocar o ministro da Defesa, general da reserva Braga Netto, para prestar depoimento, de acordo com Caio Junqueira, da CNN Brasil.

A convocação é um pedido do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e se deve ao fato de Braga Netto ter comandado ao longo da pandemia a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, pasta responsável por coordenar os trabalhos de combate ao coronavírus.

A reunião em que foi decidida a convocação do general ocorreu após o depoimento do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), no gabinete do presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM). Participaram da conversa os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Humberto Costa (PT-PE), Simone Tebet (MDB-MS), Rogério Carvalho (PT-SE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA), além de Omar Aziz e Renan Calheiros.

Alessandro Vieira deve apresentar um novo requerimento de convocação do ministro, que deve ser votado na terça-feira (17).

Acelerar os trabalhos

O grupo também deliberou sobre os rumos da CPI e concluiu que os trabalhos da comissão devem se encerrar até a primeira quinzena de setembro. A avaliação é de que a comissão não deve conseguir revelar mais fatos novos.

Os senadores também acreditam que já existem elementos suficientes para a elaboração de um relatório final. O primeiro capítulo do relatório de Renan Calheiros, inclusive, já está pronto. Ele tem cerca de 400 páginas e trata dos possíveis crimes sanitários cometidos pelo governo na pandemia.

O segundo capítulo, que ainda vai ser redigido, tratará dos crimes de corrupção e divulgação de fake news.

