CPI da Covid delibera nesta quarta-feira sobre sessão secreta com Witzel

Nova audiência com ex-governador do Rio deverá ocorrer nas duas primeiras semanas de julho

247 - A maioria da CPI da Covid, deve aprovar nesta quarta-feira (23) a sessão secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A expectativa é de que a nova audiência ocorra nas duas primeiras semanas de julho.

No depoimento que prestou na semana passada, Witzel disse que há fatos sobre os quais não falaria na sessão, mas que poderia esclarecer numa reunião reservada.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), encerrou a sessão da quarta-feira passada (16/6), após pedido do ex-governador do Rio de Janeiro Wison Witzel, com base no habeas corpus.

Witzel pediu para deixar a sessão sem concluir o depoimento aos senadores. Minutos antes de acionar o habeas corpus concedido pelo ministro Nunes Marques, o ex-governador havia batido boca com o senador governista Jorginho Mello (PL-SC).

A CPI da Covid tem o objetivo de investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com o desabastecimento de oxigênio hospitalar, além de apurar possíveis irregularidades em repasses federais a estados e municípios.

