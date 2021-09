CPI da Covid já cumpriu papel importante e deve ser encerrada, diz Humberto Costa

Apoie o 247

247 - Segundo o senador Humberto Costa (PT), em entrevista ao Uol News, a CPI da Covid já conseguiu desvendar os erros que ocorreram durante o combate à pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro. Por conta disso, ele é membro titular da comissão e descartou a possibilidade de prorrogá-la no Senado.

A CPI, que começou em abril, seria encerrada no dia 7 de agosto, mas em julho a comissão foi prorrogada por mais 90 dias.

"[A CPI] já cumpriu um papel importante em desvendar o que ocorreu durante a pandemia, e cumpriu um papel político importante em mostrar ao Brasil qual é a essência do governo Bolsonaro", disse Costa.

No entanto, o parlamentar criticou as “limitações” impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao conceder habeas corpus a testemunhas horas antes de depoimentos aos senadores.

"Qualquer um que vai ali consegue do STF um habeas corpus para se manter calado, para não contribuir com os interrogatórios que temos que fazer", afirmou.

"E dispomos de muito menos mecanismos que os órgãos de investigação como a PF (Polícia Federal), o TCU (Tribunal de Contas da União) e o Ministério Público, portanto, a capacidade de investigação da CPI é hoje muito limitada."

Ainda, o petista afirmou que o depoimento, nesta quarta-feira, 22, do diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, consolidou as provas sobre o envolvimento do governo federal com o chamado 'kit covid', que oferece remédios sem eficácia contra a Covid-19, como a cloroquina.

"Nesse caso específico da Prevent Senior, pode ser que a gente venha a ouvir algum médico em alguma sessão secreta, mas creio que há tanto documento e tanta prova que já há elementos suficientes para elaborar parte do relatório que trata do mencionamos e utilização de medicamentos infelizes contra a covid", disse.

