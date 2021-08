CPI da Covid: Lewandowski decide manter quebras de sigilo de Pazuello

O ministro do STF disse não ter identificado na decisão da CPI da Covid "ato abusivo e ilegal" edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski decidiu nesta quinta-feira (5) manter as quebras de sigilo do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid.

O magistrado disse não ter identificado “ato abusivo e ilegal” por parte da comissão.

Lewandowski destacou que os dados e documentos obtidos “deverão permanecer em rigoroso sigilo, sob a custódia e responsabilidade direta dos parlamentares que integram a CPI”.

Pazuello teve seus sigilos telefônicos e telemáticos quebrados em 10 de junho. A CPI teve acesso a dados fiscais e bancários do ex-ministro a partir de 30 de junho.

