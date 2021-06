CPI da Covid ouve ex-secretário de Saúde do Amazonas

O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo será questionado sobre o colapso de oxigênio no estado edit

247 - Integrantes da CPI da Covid, no Senado, ouvem nesta terça-feira (15) o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo, que será questionado sobre falhas nas gestões estadual e federal durante o colapso de oxigênio entre os amazonenses. De acordo com senadores independentes e oposicionistas, não só o estado como também a União são responsáveis pelo colapso da saúde no começo do ano.

Os governistas tentarão culpar o ex-dirigente e isentar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de responsabilidade penal.

Campêlo foi preso no início do mês pela Polícia Federal sob suspeita de envolvimento em desvios de verba federal de combate à pandemia.

Documentos públicos apontaram que Pazuello sabia do cenário crítico sobre o sistema de saúde em Manaus oito meses antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais da capital.

